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Кличко сделал новое интригующее заявление о возможном возвращении брата в бокс
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Кличко сделал новое интригующее заявление о возможном возвращении брата в бокс

воскресенье, 21 апреля 2019, 09:45
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Бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева Виталий Кличко в очередной раз высказался о возможном возобновлении карьеры своим братом Владимиром.

Слова столичного градоначальника приводит sport.ua.

"Вернется ли Владимир в бокс? Этот вопрос в первую очередь нужно задавать ему. Сейчас много спекуляций на эту тему. Сначала называлась сумма в 40 миллионов долларов, затем 60, 80, сейчас, кажется, 120 миллионов. Решение о возвращении должен принимать только Владимир. Для этого должна быть мотивация. Он сейчас тренируется каждый день и находится в хорошей форме.

Безусловно, бои Владимира с Джошуа и Фьюри были бы коммерчески очень прибыльными. Владимир был в одном шаге от победы над Джошуа. После того, как он отправил в нокдаун соперника, я ему сказал: «Не спеши. Я не ожидал, что боксер с такими мышцами сможет выглядеть так хорошо во второй половине боя", - сказал Кличко-старший.

Ранее "Апостроф" сообщал, что чемпионский бой обидчика Кличко сорвался из-за громкого скандала.

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Раздел: Спорт Тема: Бокс
Теги: Кличко, бокс

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