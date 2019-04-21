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"Манчестер Юнайтед" потерпел унизительное поражение в чемпионате Англии

воскресенье, 21 апреля 2019, 17:57
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В матче 35-го тура чемпионата Англии "Эвертон" на своем поле разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли голы Ришарлисона, Гилфи Сигурдссона, Люки Диня и Тео Уолкотта.

"МЮ", пропустив 48 голов за сезон, установил клубный антирекорд в эпоху английской Премьер-лиги.

Несмотря на поражение "Манчестер Юнайтед" остался на шестом месте, "Эвертон" поднялся на седьмую позицию.

"Эвертон" – "Манчестер Юнайтед" - 4:0 (2:0)

Голы: Ришарлисон, 13, Сигурдссон, 28, Динь, 56, Уолкотт, 64

"Эвертон": Пикфорд, Динь (Джагелка, 85), Коулмэн, Зума, Кин, Бернард, Гуйе (Маккарти, 76), Шнайдерлин, Сигурдссон, Ришарлисон (Уолкотт, 51), Кэлверт-Льюин.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Смоллинг, Джонс (Янг, 46), Фред (Мактомини, 46), Матич, Погба, Марсьяль, Лукаку, Рэшфорд (Перейра, 77).

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Манчестер Юнайтед" вылетел из Лиги чемпионов.

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