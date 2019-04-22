Известный российский боец получил сильнейший "нокаут" от асфальта: опубликовано фото

Известный российский боец Александр Емельяненко получил травму лица упав с велосипеда. Из-за этой травмы его бой с Луисом Энрике, который должен был пройти в Самаре 10 мая, перенесен.

Об этом Емельяненко сообщил в своем Instagram.

"Мой друг Виктор, который выступает в дисциплине спортивной айронмен, организовал двухчасовую тренировку на велосипедах! Я выдержал нагрузку, но из-за неумения кататься на велике разбился. Бой, который должен проходить в Самаре перенесен", - написал боец.

37-летний Александр Емельяненко является младшим братом Федора Емельяненко - чемпиона мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо. Что касается Александра, то ранее он становился чемпионом Европы по самбо.

Ранее "Апостроф" сообщал, что пьяный Александр Емельяненко попал в ДТП во время гонок с полицией.