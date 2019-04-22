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Как звезды украинского спорта голосовали на выборах президента: фото и видео

понедельник, 22 апреля 2019, 18:12
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В воскресенье, 21 апреля, в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Свой выбор между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским делали не только обычные граждане страны, но и ее выдающиеся спортсмены.

"Апостроф" "пробежался" по соцсетям и подготовил подборку фото и видеофактов голосования легенд отечественного спорта.

Виталий Кличко - мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу.

Жан Беленюк - серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по борьбе.

Роман Зозуля - футболист, игрок сборной Украины.

Олег Верняев - олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике.

Александр Шовковский - бывший футболист "Динамо" и сборной Украины.

Евгений Селезнев - футболист, игрок сборной Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Кличко назвал шокирующую причину поражения брата в последнем бою.

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