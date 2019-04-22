Как звезды украинского спорта голосовали на выборах президента: фото и видео

В воскресенье, 21 апреля, в Украине состоялся второй тур президентских выборов. Свой выбор между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским делали не только обычные граждане страны, но и ее выдающиеся спортсмены.

"Апостроф" "пробежался" по соцсетям и подготовил подборку фото и видеофактов голосования легенд отечественного спорта.

Виталий Кличко - мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу.

Ввечері проголосував на виборах Президента. До того проводив виїзні наради на пішохідному мосту, що будуємо в столиці,та на Алеї художників,де триває реконструкція.І хто б не був Президентом я зроблю все від мене залежне, щоб Україна не змінила свій європейський напрямок розвитку pic.twitter.com/KDCs0Tcb4P 21 апреля 2019 г.

Жан Беленюк - серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по борьбе.

Роман Зозуля - футболист, игрок сборной Украины.

Олег Верняев - олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике.

Александр Шовковский - бывший футболист "Динамо" и сборной Украины.

Евгений Селезнев - футболист, игрок сборной Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Кличко назвал шокирующую причину поражения брата в последнем бою.