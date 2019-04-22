Кличко назвал шокирующую причину поражения брата в последнем бою

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева Виталий Кличко признался, что свой последний бой на профессиональном ринге против британца Этони Джошуа его брат Владимир проиграл из-за него.

Об этом Кличко-старший рассказал в эфире телеканала "Интер".

"Джошуа боксировал со многими, но не показывал серьезного результата. Единственным, кто отправил его в нокдаун был Владимир. Он был за полшага до победы. Я говорил ему не спешить, что нокаут придет. Не ожидал, что боксер с такими мышцами может быть в хорошей форме во второй половине боя. Поэтому я считаю, что проигрыш Владимира – моя ошибка", - сказал Кличко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Кличко сделал новое интригующее заявление о возможном возвращении брата в бокс.