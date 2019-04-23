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Не хуже Месси: украинский футболист удивил своей статистикой

вторник, 23 апреля 2019, 11:32
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Футболист "Манчестер Сити" и национальной сборной Украины Александр Зинченко попал в рейтинг наиболее эффективных игроков в главных пяти европейских чемпионатах.

Рейтинг пятерки лучших футболистов Европы опубликовали в CIES.

Так, в списке лучших Зинченко набрал 90,5 балла эффективности и занимает четвертое место. Такой же результат имеют один из лучших игроков мира, форвард "Барселоны" Лионель Месси и защитник "Баварии" Матс Хуммельс.

Статистика бралась за выступление футболистах в матчах за последние 3 месяца.

Лидирует в рейтинге одноклубник украинца Илкай Гюндоган (92,7 балла). Ниже него в списке лучших игроки "Баварии" Тьяго Алькантара (92,6) и Никлас Зюле (91,1).

Ранее "Апостроф" сообщал, что в матче 35-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 1:0, взяв реванш за вылет из Лиги чемпионов.

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