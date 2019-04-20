"Манчестер Сити" отомстил "Тоттенхэму" за Лигу чемпионов: видеообзор

В матче 35-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 1:0, взяв реванш за вылет из Лиги чемпионов.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм Хотспур".

Единственный гол был забит уже на 5-й минуте. Автором гола стал Фил Фоден, который головой замкнул скидку Серхио Агуэро. Гости несколько раз могли отыграться, но Сон Хын Мин и Лукас Моура не реализовали выходы один на один. Также моменты имели и хозяева, но счет остался неизменным.

Благодаря этой победе "Манчестер Сити" вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Тоттенхэм" остался на третьей позиции.

"Манчестер Сити" – "Тоттенхэм" - 1:0 (1:0)



Гол: Фоден (5)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунз, Лапорт, Уокер, Зинченко, Гюндоган, де Брюйне (Фернандиньо, 38), Бернарду Силва, Фоден (Сильва, 85), Стерлинг, Агуэро (Сане, 66).

"Тоттенхэм": Гассанига, Дэвис, Вертонген, Алдервейрелд (Льоренте, 78), Фойт, Лукас Моура, Дайер (Ваньяма, 61), Эриксен, Алли (Роуз, 69), Санчес, Сон Хын Мин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Тоттенхэм" выбил "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов.