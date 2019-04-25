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Совместный вылет: в НХЛ произошло уникальное событие

четверг, 25 апреля 2019, 11:20
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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) все четыре победителя дивизионов выбыли в 1-м раунде плей-офф.

Подобный случай произошел впервые в истории.

"Вашингтон " уступил "Каролине" (3:4 в серии), "Тампа Бэй" была разгромлена "Коламбусом" (0:4), "Калгари" вылетел от "Колорадо" (1:4), а "Нэшвилл" проиграл "Далласу" (2:4).

Таким образом, определились все пары 2-го раунда плей-офф. На этой стадии турнира встретятся:

Восток

"Бостон" – "Коламбус"

"Нью-Йорк Айлендерс" – "Каролина"

Запад

"Сент-Луис" – "Даллас"

"Сан-Хосе" – "Колорадо"

В прошлом сезоне победителем Кубка Стэнли стал "Вашингтон", а это означает в этом сезоне трофей получит нового владельца.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучший российский хоккеист рассмешил американцев своим конфузом.

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