Совместный вылет: в НХЛ произошло уникальное событие

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) все четыре победителя дивизионов выбыли в 1-м раунде плей-офф.
Подобный случай произошел впервые в истории.
"Вашингтон " уступил "Каролине" (3:4 в серии), "Тампа Бэй" была разгромлена "Коламбусом" (0:4), "Калгари" вылетел от "Колорадо" (1:4), а "Нэшвилл" проиграл "Далласу" (2:4).
Таким образом, определились все пары 2-го раунда плей-офф. На этой стадии турнира встретятся:
Восток
"Бостон" – "Коламбус"
"Нью-Йорк Айлендерс" – "Каролина"
Запад
"Сент-Луис" – "Даллас"
"Сан-Хосе" – "Колорадо"
В прошлом сезоне победителем Кубка Стэнли стал "Вашингтон", а это означает в этом сезоне трофей получит нового владельца.
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