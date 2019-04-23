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Лучший российский хоккеист рассмешил американцев своим конфузом: опубликовано видео

вторник, 23 апреля 2019, 18:54
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Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился курьезным моментом в матче Кубка Стэнли с "Каролиной Харрикейнз".

В одном из эпизодов игры 33-летний нападающий вознамерился совершить силовой прием против игрока соперников Дуги Хэмилтона. Однако канадец ловко увернулся от россиянина, в результате чего последний на скорости врезался в борт. Этот эпизод рассмешил американских болельщиков, которые собрались на "PNC-Арене".

Сам матч закончился со счетом 5:2 в пользу "Каролины Херрикейнз", которая сравняла счет в серии со столичной командой в 1/4 финала Восточной конференции - 3:3.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский футбольный клуб сыграл в футболках с персонажем из мавзолея.

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