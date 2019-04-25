Второй раз подряд: в Украине определился волейбольный чемпион

Чемпионом Украины по волейболу среди мужчин стал львовский клуб "Барком-Кажаны".

В третьем матча финальной серии львовяне в пяти партиях победили "Сердце Подолья" и завершили серию со счетом 3:0.

"Сердце Подолья" (Винница) - "Барком-Кажаны" (Львов) - 2:3 (25:23, 16:25 31:29, 18:25, 7:25)

Львовский клуб стал чемпионом Украины во второй раз подряд и во второй раз в своей истории.

Бронзовые медали завоевали "МХП-Винница", которая добилась победы над "Юракадемией".

По числу золотых медалей "Барком-Кажаны" вышли на третье место в истории Украины, догнав донецкий "Шахтер", киевский "Локомотив" и черкасский "Азот", которые также становились чемпионами по два раза. Чаще титул выигрывали только одесский "Дорожник-СКА" (3) и харьковский "Локомотив" (17).