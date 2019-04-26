Девушка дня: будущий секс-символ мирового тенниса Даяна Ястремская (фото)

В свои 18 лет украинка Даяна Ястремская уже громко заявила о себе во взрослом теннисе, выиграв свой первый турнир серии WTA в прошлом году в Гонконге. В текущем году она добавила к этой победе выигрыш титула в Таиланде.

Однако украинка заметна не только своими выступлениями на корте, но и внешностью. Ее уже стали причислять к числу самых привлекательных и сексуальных теннисисток планеты. И, стоит признать, эти утверждения близки к истине.

Стоит отметить, что в рейтинге лучших теннисисток планеты Ястремская располагается на 37-м месте. Это третий результат среди украинок. Выше нее стоят только Элина Свитолина (6-е место) и Леся Цуренко (26-е место).

Ранее "Апостроф" сообщал, что знаменитая спортсменка упала в обморок во время интервью.