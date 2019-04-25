Знаменитая спортсменка упала в обморок во время интервью: опубликовано видео

Бразильской волейболистке Жаклин Карвальо стало плохо во время интервью.

Об этом сообщает AS.

Девушка общалась с журналистами во время матча бразильской Суперлиги. Отвечая на очередной вопрос Карвальо неожиданно упала в обморок. Ее успели поймать оператор и корреспондент. Врач команды "Сан-Паоло" оказал Жаклин первую помощь. Причиной обморока стало резкое понижения кровяного давления из-за жары в волейбольном зале.

35-летняя Карвальо является двукратной олимпийской чемпионкой в составе своей сборной Бразилии. Также она дважды завоевывала серебряные медали чемпионатов мира и трижды становилась победительницей мирового Гран-При. В данный момент волейболистка выступает за клуб "Гремио".

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