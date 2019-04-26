Легендарный боксер оценил перспективы Усика в супертяжелом весе

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева Виталий Кличко высказался о перспективах украинского чемпиона Александра Усика в супертяжелом дивизионе.

Слова Кличко приводит "Спорт-Экспресс в Украине".

"Непростое задание для Саши Усика. Желание быть в супертяжелом весе есть у многих парней. Но когда-то Дон Кинг говорил, что в боксе есть две категории - тяжелая и все остальные. Он имел в виду, что в супертяжах очень важно побеждать. И если ты становишься звездой в этом весе, то становишься звездой в мире. По опыту других спортсменов мы видим, что есть позитивные и негативные примеры переходов в супертяжи. Негативных, к сожалению, много. Рой Джонс закончил не очень хорошо. Чемпион мира в крузервейте Василий Жиров, Тони Белью и Херби Хайд - такая же история. А действительно звездой стал лишь Эвандер Холифилд. В тяжелой категории важно держать удар, но важно и наносить его. В чем разница между тяжелым весом и всеми остальными? В супертяжах очень тяжелые удары. Ведь один удар, одна секунда могут решить исход боя. У Александра есть все, ему сейчас нужно хорошо подготовиться, и будем держать кулаки, чтобы у него все вышло", - сказал Кличко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик поделился фотографией подготовки к дебютному бою в супертяжелом весе.