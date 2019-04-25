До изнеможения: Усик поделился фотографией подготовки к дебютному бою в супертяжелом весе

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 КО) продолжает подготовку к бою с камерунцем Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО). Поединок состоится 25 мая в Оксон-Хилле, штат Мэриленд (США).

Фотографию подготовки Усик опубликовал в своем Instagram.

На фото украинец выглядит изнуренным после спарринга.

Напомним, что бой с Такамом станет для Усик дебютным в супертяжелой весовой категории.

В данный момент 32-летний Усик является чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в первом тяжелом весе. Что касается 38-летнего Такама, то он ранее становился чемпионом мира по второстепенной версии WBF, а также был чемпионом Африки по версии WBO.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик провел совместную тренировку с олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Алексеем Торохтием.