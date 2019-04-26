Революционные изменения в Лиге чемпионов: что ждет "Шахтер" и "Динамо"

Начиная с 2024 года формат проведения Лиги чемпионов УЕФА может претерпеть революционных изменений.

Ассоциация европейских клубов (ЕСА), в состав которой входят все гранды Старого света, уже направила письма всем своим членам касательно будущих нововведений. В частности организация выступает за реформирование всего европейского футбола. Так, планируется создание нескольких футбольных дивизионов, движение команд по которым будет происходить через стандартные системы вылета и повышения в классе. Турнир будет проводиться по круговой схеме.

При таких раскладах места в высшем дивизионе в первый год проведения такого турнира получат только лучшие клубы Европы. Украинским же грандам, в первую очередь "Шахтеру" и "Динамо", нужно будет доказывать свое намерение играть с топовыми командами через успешные выступления в дивизионах рангом ниже.

Ранее "Апостроф" сообщал, что было названо имя лучшего игрока 25-го тура чемпионата Украины.