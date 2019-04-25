Названо имя лучшего игрока 25-го тура чемпионата Украины

Лучшим игроком 25-го тура чемпионата Украины признан голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко.

Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

В 25-м туре Бойко в матче с "Шахтером" (0:0) отразил пенальти, который был назначен на 95-й минуте встречи, и спас свою команду от домашнего поражения.

Бойко занял первое место по результатам голосования среди членов экспертного совета, набрав восемь голосов из девяти возможных. В совет вошли: Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев и Артур Валерко.

Лучшим тренером 25-го тура признан наставник "Александрии" Владимир Шаран, чья команда обыграла "Мариуполь" со счетом 2:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшим игроком 24-го тура УПЛ стал хавбек "Динамо" Виктор Цыганков.