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Третья победа за пять лет: в Украине определился баскетбольный чемпион

пятница, 26 апреля 2019, 11:47
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В четверг, 26 апреля, определился чемпион Украины по баскетболу среди мужских команд.

В третьем матче финальной серии плей-офф Суперлиги Украины, который прошел в столичном Дворце спорта, "Химик" из Южного в упорной борьбе нанес поражение местной команде "Киев-Баскет". Итоговый счет встречи - 79:73. Соответственно серия завершилась в трех матчах победой "Химика" 3-0.

Эта победа в чемпионате Украины стала для команды из Южного третьей за историю существования клуба. Ранее она выигрывала Суперлигу в сезонах 2014/2015 и 2015/2016. В сезоне 2016/2017 "Химик" был вторым, а в прошлом году он стал третьим, пропустив вперед "Черкасских Мавп" и "Днепр".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украине определился волейбольный чемпион.

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