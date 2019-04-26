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Украинский чемпион шокировал пользователей внешним видом: опубликовано фото

пятница, 26 апреля 2019, 13:36
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Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик шокировал пользователей сети интернет своим внешним видом.

В четверг вечером в Instagram спортсмен выложил фото с коллегой по цеху Василием Ломаченко и их друзьями. Однако внимание пользователей привлекло не наличие двух украинских чемпионов на одном снимке, а одежда Усика - а именно оранжевые лосины.

В комментариях к фото пользователи не постеснялись раскритиковать спортсмена за его вид. Вот лишь часть из таких комментариев: "Крутое фото, но вот штаны... это фиаско, Александр", "Хороший человек, в плохих штанах", "Че за женские лосины", "Штаны ... Поменьше с Кличко общайся".

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный боксер оценил перспективы Усика в супертяжелом весе.

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