В семье футболиста, погибшего в Ла-Манше, новая ужасная трагедия: подробности события

В семье аргентинского футболиста Эмилиано Салы, который погиб при крушении самолета тремя месяцами ранее, случилась новая трагедия.

Об этом сообщает iSport.ua.

По информации источника, в четверг в результате сердечного приступа скончался отец футболиста Орасио Сала. Мужчина скончался у себя дома в аргентинском городе Прогресо. Прибывшие специалисты скорой помощи не смогли спасти ему жизнь.

Напомним, 21 января текущего года Эмилиано Сала направлялся из Франции в Великобританию на самолете. Однако во время полета над Ла-Маншем воздушное судно пропало с радаров. Самолет и тело футболиста были найдены уже в начале февраля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ведущий футболист "Шахтера" получил ужасную травму.