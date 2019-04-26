Ведущий футболист "Шахтера" получил ужасную травму: опубликовано фото

"Шахтер" потерял на длительное время из-за травмы своего полузащитника Майкона.

Как сообщил сам 21-летний хавбек "горняков" в Instagram, ему была сделана операция. Из-за перенесенного хирургического вмешательства футболист пропустит ближайшие семь месяцев. Таким образом, в текущем году бразилец в играх за клуб уже не выйдет. "Шахтер" пока не прокомментировал ситуацию с операцией игрока. К посту в социальной сети бразильский футболист прикрепил свое фото после перенесенного хирургического вмешательства. На снимке у него перебинтованы обе ноги.

Напомним, Майкон перешел в "Шахтер" летом прошлого года из "Коринтианса" за 6,6 миллионов евро.

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