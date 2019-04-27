Команда легенды "Динамо" уверенно выиграла европейский чемпионат

Команда Сергея Реброва "Ференцварош" досрочно выиграла чемпионат Венгрии.

В сегодняшнем матче 30-го тура подопечные украинского специалиста проиграли "Гонведу" со счетом 2:3. Однако главный конкурент лидера "МОЛ Види" в своем поединке не смог обыграть "Пушкаш Академию" - 1:1. В результате за три тура до конца чемпионата разрыв между "Ференцварошем" и ближайшим конкурентом составил 10 очков.

Отметим, что за команду Реброва выступают и два наших соотечественника - Игорь Харатин и Иван Петряк. Для "Ференцвароша" это чемпионство стало 30-м в истории.

До этапа карьеры в Венгрии Ребров также тренировал киевское "Динамо" и аравийский "Аль-Ахли".

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