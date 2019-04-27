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Игрок "Динамо" отметил первые удивительные изменения после президентских выборов

суббота, 27 апреля 2019, 21:41
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Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин уже заметил первые изменения, которые произошли в Украине после президентских выборов.

Своими мыслями по этому поводу футболист поделился в сторис Instagram.

"Хочу отметить, что при Владимире Александровиче погода лучше, чем при Петре Алексеевиче", - написал Беседин.

Напомним, 31-го марта в Украине состоялись выборы президента Украины. По их итогам во второй тур вышли действующий глава государства Петр Порошенко и актер Владимир Зеленский. 21 апреля состоялся второй тур голосования, уверенную победу в котором одержал последний. За Зеленского свои голоса отдали 73,23% проголосовавших.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" наказали за поведение фанатов на матче с "Челси".

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