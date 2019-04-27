Легендарный украинский футболист неожиданно вошел в список главных неудачников в Англии

Обладатель "Золотого мяча", главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попал в список главных разочарований в лондонском "Челси".

Своеобразный антирейтинг составило британское издание Fourfourtwo. Журналисты представили список из восьми худших форвардов в истории лондонского клуба.

"Перед приходом Андрея Шевченко Моуринью выиграл АПЛ с "аристократами", используя схему 4-3-3 с Дрогба на острие. Именно в этот момент Роман Абрамович решил подписать Шевченко. Португальский наставник попытался приспособится к желаниям руководства, но лишь разрушил победную формулу.

В итоге бомбардир, забивающий более 25 голов в каждом из трех предыдущих сезонов за Милан, совершенно не оправдал вложенных в него ожиданий и средств. В 77 играх за Челси он забил лишь 23 гола", - рассказал автор рейтинга Ричард Джолли.

Вместе с украинцем в список попали Крис Саттон, Радамель Фалькао, Адриан Муту, Матея Кежман, Фернандо Торрес, Гонсало Игуаин и Альваро Мората.

Ранее "Апостроф" сообщал, что двое украинцев вошли в рейтинг главных разочарований чемпионата Англии.