Памела Андерсон и ее футболист снялись в романтической фотосессии: опубликовано фото

Известная американская актриса и фотомодель Памела Андерсон вместе со своим бойфрендом-футболистом Аделем Рами снялись в нежной фотосессии.

Пара попала на обложку испанского журнала Intimately. Романические снимки звездной четы уже взбудоражили поклонников топ-модели.

Напомним, Андерсон начала встречаться с футболистом "Марселя" и сборной Франции в 2018 году. Во время чемпионата мира по футболу игрок сделал своей избраннице предложение, но до сих пор пара свои отношения не узаконила. После этого в СМИ несколько раз появлялась информация, что американка и француз, разница в возрасте между которыми составляет 18 лет, разорвали свои связи. Тем не менее, пара до сих пор находится вместе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный украинский футболист неожиданно вошел в список главных неудачников в Англии.