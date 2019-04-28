"Манчестер Юнайтед" и "Челси" не выявили победителя в боевом матче чемпионата Англии

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" и "Челси" сыграли вничью со счетом 1:1.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Челси".

На 11-й минуте счет открыл хавбек хозяев Хуан Мата. Лукаку забросил мяч в штрафную на Шоу, который вывел Мату на ударную позицию в некоторых метрах от ворот и испанец не промахнулся. Отыграться гостям удалось в концовке первого тайма. Рюдигер мощно пробил с 30 метров, а де Хеа крайне неудачно отбил мяч перед собой. Первым на мяче оказался Алонсо, который с близкого расстояния переправил его в сетку.

"Челси" остался на четвертом месте в турнирной таблице английской Премьер-Лиге, а "МЮ" по-прежнему занимает шестую позицию.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" в гостях встретится с "Хаддерсфилдом", а "Челси" на своем поле сыграет с "Уотфордом". Оба матча состоятся 5 мая.

"Манчестер Юнайтед" – "Челси" - 1:1 (1:1)

Голы: Мата (11) - Алонсо (43)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Байи (Рохо, 71), Янг, Шоу, Погба, Матич, Мата (Мактомини, 81), Эррера, Рэшфорд (Санчес, 65), Лукаку.

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Алонсо, Рюдигер (Кристенсен, 65), Аспиликуэта, Канте, Ковачич (Лофтус-Чик, 76), Азар, Жоржиньо, Виллиан (Педро, 84), Игуаин.

Предупреждения: Эррера (43), Виллиан (52), Ковачич (53), Рохо (80), Янг (89).