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Манчестер Юнайтед - Челси: онлайн-трансляция

В центральном матче 36-го тура чемпионата Англии сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Челси"

воскресенье, 28 апреля 2019, 08:31
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В центральном матче 36-го тура чемпионата Англии сыграют "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Фото: manutd.com

28 апреля в матче 36-го тура английской Премьер-лиги в Манчестере местный "Манчестер Юнайтед" сыграет против лондонского "Челси".

"Апостроф" проведет онлайн трансляцию матча "Манчестер Юнайтед" - "Челси".

Букмекеры не могут выделить однозначного фаворита данной пары. На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 2,69, в то время как победа гостей оценивается котировкой 2,80. На ничью можно поставить с коэффициентом 3,44.

Интересно, что последний раз "Челси" удавалось обыграть "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" в мае 2013 года. Тогда была добыта минимальная победа 1:0. Прошлая же встреча команд завершилась победой "красных дьяволов". В Лондоне "Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" со счетом 2:0.

В данный момент команды ведут борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. "Челси" идет четвертым, однако в случае поражения "аристократы" могут покинуть желаемую строчку.

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