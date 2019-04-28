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Определился третий чемпион в топ-5 европейских первенствах

воскресенье, 28 апреля 2019, 00:32
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В субботу, 27 апреля, определился чемпион Испании по футболу. Им прогнозируемо стала "Барселона", обыгравшая с минимальным счетом в матче 35-го тура Примеры "Леванте".

Единственный гол в игре забил капитан каталонского клуба Лионель Месси.

"Барселона" выиграла национальное первенство в 26-й раз в истории, при этом за 11 последних лет она становилась чемпионом 8 раз.

Интересно, что Месси первым из игроков в истории каталонского клуба выиграл 10 титулов Примеры. Он же близок к тому, чтобы в очередной раз стать лучшим бомбардиром турнира и лучшим ассистентом. Сейчас на его счету 34 забитых мяча и 15 результативных передач, что является лучшим показателем в чемпионате Испании.

Ранее "Апостроф" сообщал, что команда легенды "Динамо" уверенно выиграла европейский чемпионат.

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