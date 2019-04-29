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Кличко сделал интригующее заявление о возможном возвращении в бокс: опубликовано фото

понедельник, 29 апреля 2019, 21:44
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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории Владимир Кличко заинтриговал болельщиков своим новым заявлением.

В посте в Twitter спортсмен поблагодарил британского боксера Энтони Джошуа за бой, который они провели ровно два года назад, и намекнул, что все еще может вернуться в ринг.

"Хотя я и не выиграл титулы 29 апреля 2017 года, для меня это был один из лучших дней в моей длинной боксерской карьере (пока что). Спасибо Энтони Джошуа за то, что был идеальным противником и частью моей навязчивой идеи снова стать чемпионом!", - написал Кличко.

Напомним, Кличко проиграл Джошуа нокаутом в 11-м раунде. Тот бой стал для украинца последним (пока что) в его карьере.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер поборется с канадцем за чемпионский титул.

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