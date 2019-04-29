Украинский боксер поборется с канадцем за чемпионский титул

35-летний украинский боксер Виталий Копыленко (28-1, 16 КО) проведет бой за за титул чемпиона WBC International в средней весовой категории.

Соперником украинца станет 23-летний канадец Стив Батлер (26-1-1, 23 КО). Поединок состоится 2 мая в The Joint в Лас-Вегасе, США.

Свой последний бой украинец провел в декабре прошлого года и добился победы над доминиканцем Жаном Родригесом (7-5, 4 КО).

В 2012 году Копыленко был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской федерации (WBF), которая является седьмой по значимости профессиональной боксерской организацией. Мастер спорта Украины по кикбоксингу. Свое единственное поражение в карьере Копыленко потерпел в 2014 году, по решению судей уступив американцу Вилли Монро.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион шокировал пользователей внешним видом.