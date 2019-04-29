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Президент "Динамо" скандально высказался о чемпионской гонке с "Шахтером"

понедельник, 29 апреля 2019, 17:53
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Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сделал скандальное заявление о борьбе за победу в чемпионате Украины по футболу с донецким "Шахтером".

Слова Суркиса приводит isport.ua.

"Шахтеру" медальки можно вешать только потому, как судил в матче с нами судья. И не более того. Я считаю, что нужно давать играть в футбол. Не буду разбирать, на один свисток больше дал, на один меньше. Нужно доверять более квалифицированным арбитрам. Если у нас нет таких, была прекрасная практика на такие матчи приглашать зарубежных арбитров", - сказал Суркис.

Напомним, в турнирной таблице чемпионата Украины "Шахтер" занимает первое место, опережая "Динамо" на семь очков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что экс-игрок "Динамо" громко раскритиковал киевский клуб.

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