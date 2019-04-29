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Поступили не по-человечески: экс-игрок "Динамо" громко раскритиковал киевский клуб

понедельник, 29 апреля 2019, 13:04
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Бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Макаренко, выступающий в данный момент за бельгийский "Андерлехт", подверг критике украинский клуб.

Об этом Макаренко заявил в эфире шоу "Великий Футбол".

"Я ушел из "Динамо", потому что посчитал, что они повели себя нечестно по отношению ко мне. Поступили не по-человечески. Я эту тему уже давным-давно перевернул и не хочу к ней возвращаться в тысячный раз. Как ни даю интервью, меня все время спрашивают о "Динамо", - сказал Макаренко.

27-летний Макаренко является воспитанником "Динамо". За киевский клуб он выступал с 2010 по 2017 годы, провел за него 61 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач. В январе 2017 года игрок покинул "Динамо" по истечении срока контракта.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Динамо" одержало тяжелейшую победу над "Львовом".

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