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Украинский чемпион рассказал об огромных проблемах при подготовке к Олимпиаде

понедельник, 29 апреля 2019, 22:32
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Украинский гимнаст Олег Верняев рассказал про проблемы, с которыми он столкнулся после перенесенных травм при подготовке к Олимпийским играм 2020 года.

Об этом Верняев рассказал в интервью UA:Спорт.

"Разница в подготовке огромная. К Рио-2016 я шел на полном ходу, сейчас травмы сильно выбивают. Еще есть почти полтора года, посмотрим, как сложится. Если сейчас за полгода я смогу восстановить плечо, то мне хватит времени на нормальную подготовку. Если нет, то будем смотреть, возможно, что-то убирать.

Сейчас все старты - подготовка к Олимпиаде. Самый главный из этих стартов - отбор на чемпионат мира. Я делаю шесть снарядов, и без них команде тяжело, так же как любой команде тяжело без многоборца. Отбор на Олимпиаду будет очень тяжелый", - сказал Верняев.

Напомним, Верняев является чемпионом Олимпийских игр 2016 года по спортивной гимнастике.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист претендует на почетную награду в Англии.

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