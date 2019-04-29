Украинский футболист претендует на почетную награду в Англии

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко является одним из претендентов на звание лучшего левого защитника Кубка Англии в этом сезоне.

Об этом сообщает Twitter Кубка Англии.

Также на награду претендуют: Микки Деметриу ("Ньюпорт"), Эшли Янг ("Манчестер Юнайтед"), Мэттью Кларк ("Портсмут"), Скотт Данн ("Кристал Пэлас"), Мюррей Уоллас ("Миллуолл"), Мэтт Доэрти ("Вулверхэмптон"), Мигель Бритос ("Уотфорд") и Шейн Даффи ("Брайтон").

В Кубке Англии Зинченко провел 3 матча, в которых отдал 177 передач с точностью 92%, а также создал для партнеров пять голевых моментов.

В финальном поединке Кубка "Манчестер Сити" сыграет с "Уотфордом". Встреча состоится 18 мая на стадионе "Уэмбли".

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зинченко попал в рейтинг наиболее эффективных игроков в главных пяти европейских чемпионатах.