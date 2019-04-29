В Европе произошла страшная трагедия с футболистами

Автобус с футболистами "Аланьяспора" слетел с дороги в тот момент, когда команда возвращалась домой после выездного матча чемпионата Турции с "Кайсериспором" (1:1)

Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

"Микроавтобус с нашей командой попал в аварию, в результате которой травмы получили семеро наших футболистов. Самые серьезные раны получил чешский игрок Йосеф Шурал, который был госпитализирован в частной клинике в Алании. Несмотря на усилия врачей, Шурал ушел из жизни", - говорится в сообщении.

По данным издания Sabah, авария произошла из-за того, что оба водителя микроавтобуса уснули.

Клуб выразил соболезнования в связи с гибелью футболиста.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в семье футболиста, погибшего в Ла-Манше, новая ужасная трагедия.