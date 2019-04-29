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В сети появились кадры с молитвой одного из лучших футболистов мира перед матчем в Киеве

понедельник, 29 апреля 2019, 23:36
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В сети интернет появились уникальные кадры из раздевалки мадридского "Реала" перед финальным матчем Лиги чемпионов прошлого сезона против "Ливерпуля", проходившем на НСК "Олимпийский" в Киеве.

На видео показано, как игроки мадридского клуба настраиваются на решающую игру турнира. Также в ролике заснят момент с молитвой португальского нападающего Криштиану Роналду - пятикратного обладателя "Золотого мяча".

Напомним, сам матч между "Реалом" и "Ливерпулем" закончился со счетом 3:1. В столице Украины испанский гранд установил уникальное достижение для Лиги чемпионов, выиграв турнир трижды подряд.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент "Динамо" скандально высказался о чемпионской гонке с "Шахтером".

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