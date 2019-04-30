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Новая дичь в России: спортсменки устроили кровавую драку после соревнований (видео)

вторник, 30 апреля 2019, 15:58
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Во Владивостоке на турнире по самбо случилась драка с участием двух спортсменок.

Об этом сообщает VL.ru.

Конфликт произошел между самбистками Ольгой Вициной и Юлией Литвинцевой, которые до этого встретились в поединке за третье место на турнире. Комментируя инцидент, последняя сказала: "Я выиграла со значительным перевесом — 6:0. После схватки меня поздравляли друзья, товарищи. Через 10 минут я пошла мимо трибуны, где сидела Ольга Вицина, и она меня исподтишка ударила. Подлетел её парень и толкнул меня так, что я отлетела на стол, где находились врачи. А затем уже я в состоянии аффекта попыталась ударить в ответ обидчицу. Хотя, если честно, не помню этого момента. Меня увезли на "скорой" в больницу, где поставили диагноз: сотрясение головного мозга, подозрение на черепно-мозговую травму и открытый перелом носа. Вчера же мне сделали операцию. Первый раз сталкиваюсь с таким поведением спортсменов. Я написала заявление в полицию".

После этого участницы конфликта были отстранены от соревнований.

Стоит отметить, что на видео зафиксирована уже вторая часть конфликта, когда уже Литвинцева ответила на полученный удар.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России снова хотят объединения футбола с Украиной.

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Раздел: Спорт Тема: Спорт
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