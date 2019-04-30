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С ума сошли: в России снова хотят объединения футбола с Украиной

вторник, 30 апреля 2019, 13:12
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Известный российский тренер Валерий Газзаев, работавший с киевским "Динамо" в период с 2009 по 2010 год, в очередной раз высказался о возможном создании объединенного чемпионата России и Украины.

Слова Газзаева приводит Sport24.

"Идею об общем гражданстве для жителей Украины и России, озвученную президентом Владимиром Путиным, можно только приветствовать. Тем более, что избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности предоставлять россиянам украинское гражданство. Наши народы всегда были и будут братскими.

Кстати, напомню, что в 2012 году был инициирован проект объединенного чемпионата по футболу России и Украины. Он мог бы стать одним из мощнейших чемпионатов по футболу в Европе", - сказал Газзаев.

В 2012 году в России был создан оргкомитет Объединенного футбольного чемпионата двух стран. Однако в 2015 году он был закрыт.

Напомним, в 2014 году Россия аннексировала у Украины полуостров Крым. Весной того же года Россия посредством диверсантов и своей армии разожгла военный конфликт на востоке Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинец попал в тройку лучших футболистов европейского чемпионата.

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