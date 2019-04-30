Один из лидеров сборной Украины поделился трогательным фото с детьми

Украинский полузащитник немецкого клуба "Шальке-04" Евгений Коноплянка поделился трогательным фото со своими детьми - дочерью Златой и сыном Дамиром.

Фотографию футболист опубликовал в своем Instagram.

"Хорошего дня, ребятки", - написал украинец.

29-летний Коноплянка выступает за "Шальке-04" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года. Ранее хавбек играл за "Днепр" и "Севилью". За сборную Украины сыграл 80 матчей и забил 19 голов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Коноплянка принял важное решение по своему будущему.