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Один из лучших футболистов мира лишился имущества на впечатляющую сумму

вторник, 30 апреля 2019, 11:59
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Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар имеет серьезные проблемы с налоговыми органами в родной стране.

Об этом сообщает Folha de S. Paulo.

Футболисту инкриминируют неуплату налогов на родине. Его обвиняют в том, что он не выплатил в казну государства 15,6 миллиона евро. Решениям суда у Неймара на временной основе в качестве залога уже были конфискованы его личные самолет и вертолет. Стоимость первого воздушного судна оценивается от 3,5 до 15 миллионов евро, а второго - в 1,8 миллиона евро.

Отметим, что Неймар является одним из самых высокооплачиваемых игроков планеты. Его зарплата в клубе составляет порядка 30 миллионов евро в год.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист претендует на звание лучшего игрока одного из ведущих чемпионатов Европы.

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