Украинский футболист претендует на звание лучшего игрока одного из ведущих чемпионатов Европы

Полузащитник сборной Украины и клуба "Генк" Руслан Малиновский вошел в число претендентов на звание лучшего игрока чемпионата Бельгии в текущем сезоне.

Об этом сообщает Sport.be.

Конкурентами 25-летнего футболиста в борьбе за престижную награду являются Ханс Ванакен из "Брюгге" и бывший партнер Малиновского по клубу Алехандро Посуэло, сейчас выступающий в Канаде за "Торонто".

Имя лучшего игрока чемпионата Бельгии будет объявлено 6 мая.

В турнирной таблице национального первенства "Генк" занимает первое место, опережая "Брюгге", который идет вторым, на семь очков. Малиновский в текущем розыгрыше чемпионата Бельгии забил 9 мячей и сделал 9 результативных передач в 28 играх.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский футболист претендует на почетную награду в Англии.