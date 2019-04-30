Ушел из жизни легендарный украинский тренер

30 апреля в Киеве в возрасте 72 лет умер легендарный баскетбольный тренер Зураб Хромаев.

Об этом сообщает Xsport.

Многие годы украинец страдал от сахарного диабета, из-за которого в 2007 году был вынужден оставить пост президента Федерации баскетбола Украины.

Хромаев являлся единственным украинским специалистом, который тренировал сборную СССР. Кроме того, он работал в московском ЦСКА, киевских "Будивельнике" и СКА. В течении шести лет тренировал сборную Украины, которую довел до финальной стадии чемпионата Европы 1997 года.

Ранее "Апостроф" сообщал о смерти знаменитого украинского баскетболиста.