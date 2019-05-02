Барселона - Ливерпуль - 3:0: видеообзор

В столице Каталонии состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором местная "Барселона" разгромила английский "Ливерпуль" со счетом 3:0.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Ливерпуль".

В составе хозяев поля забивали Луис Суарес и дважды Лионель Месси. Особое внимание в видеообзоре советуем уделить второму мячу аргентинца, который оказался настоящим шедевром.

Барселона - Ливерпуль 3:0

Голы: Суарес, 26, Месси, 75, 82

Барселона: тер Штеген — Роберто (Аленья, 90+3), Пике, Лангле, Альба — Ракитич, Бускетс, Видаль — Месси, Суарес (Дембеле, 90+3), Коутиньо (Семеду, 60)

Ливерпуль: Алиссон — Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон — Милнер (Ориги, 84), Фабиньо, Кейта (Хендерсон, 24) — Мане, Салах, Вейналдум (Фирмино, 79)

Предупреждения: Лангле, Суарес, Альба — Фабиньо

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