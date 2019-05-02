"Динамо" отмечает годовщину легендарной победы: видео

Ровно 33 года назад киевское "Динамо" выиграло Кубок обладателей кубков - второй по значимости европейский клубный трофей на то время. Та победа в турнире стала для украинского гранда второй в турнире.

В финале, который состоялся 2 мая 1986 года на стадионе "Жерлан" в Лионе (Франция), соперником киевлян был испанский "Атлетико". Уже на 5-й минуте "Динамо" смогло открыть счет. Сделал это Александр Заваров. Этот гол так и оставался единственным в игре аж до 85-й минуты, когда преимущество своей команды закрепил Олег Блохин. Через три минуты точка в матче была поставлена Вадимом Евтушенко.

"Динамо" - "Атлетико" - 3:0

Голы: Заваров, 5; Блохин, 85; Евтушенко, 88.

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