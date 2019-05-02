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Легенда футбола объявил о дате завершения карьеры

четверг, 02 мая 2019, 19:24
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Легендарный испанский полузащитник Хави Эрнандес объявил о завершении карьеры игрока по окончании сезона.

Об этом сообщает AS.

"Это мой последний сезон в качестве игрока, но я с нетерпением жду возможности увидеть, что ждет меня как тренера. Моя тренерская философия будет отражать стиль, который мы разработали в течение многих лет под влиянием Йохана Кройфа и Ла Масии. Мне нравится наблюдать, как команды проявляют инициативу на поле, исповедуют атакующий футбол и возвращаются к сути того, что мы все любим с наших детских дней - контролю мяча", - сказал Хави.

В нынешнем сезоне 39-летний Хави выступает за катарский "Аль-Садд", но ранее в течение 17 лет играл за "Барселону". Хавбек становился чемпионом мира, 2-кратным чемпионом Европы, 4 раза выигрывал Лигу чемпионов и восемь раз становился чемпионом Испании.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный баскетболист объявил о завершении карьеры.

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