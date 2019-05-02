Лидер биатлонной сборной Украины приняла важное решение по своему будущему

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная приняла решение продолжить спортивную карьеру.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации биатлона Украины.

Спортсменка прошла курс лечения от воспаления сердечной мышцы и после повторного медицинского обследования решила продолжить карьеру.

Таким образом, Пидгрушная приступит к подготовке к новому сезону вместе с Юлией Журавок, Надеждой Белкиной, Яной Бондарь, Дарьей Блашко, Ольгой Абрамовой и Анной Кривонос.

32-летняя Пидгрушная является двукратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы, а также обладательницей золотой медали Олимпийских игр 2014 года. Ранее являлась заместителем министра молодежи и спорта Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион мира задумался о карьере снайпера.