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Лидер биатлонной сборной Украины приняла важное решение по своему будущему

четверг, 02 мая 2019, 17:41
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Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная приняла решение продолжить спортивную карьеру.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации биатлона Украины.

Спортсменка прошла курс лечения от воспаления сердечной мышцы и после повторного медицинского обследования решила продолжить карьеру.

Таким образом, Пидгрушная приступит к подготовке к новому сезону вместе с Юлией Журавок, Надеждой Белкиной, Яной Бондарь, Дарьей Блашко, Ольгой Абрамовой и Анной Кривонос.

32-летняя Пидгрушная является двукратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы, а также обладательницей золотой медали Олимпийских игр 2014 года. Ранее являлась заместителем министра молодежи и спорта Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион мира задумался о карьере снайпера.

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