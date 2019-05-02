RU   UA   EN  

четверг, 2 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Спорт

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

2 мая

16:50
"Игра престолов": что известно о 4 серии 8 сезона
16:44
Кость провалилась вниз: украинский чемпион рассказал о своей тяжелой травме
16:31
Автобус с верующими создал большую пробку в центре Киева: фото "героя парковки"
16:28
Кличко рассказал об укреплении аварийных склонов у филармонии в Киеве
16:27
​Названы условия для переназначения субсидий: кому снова придется собирать документы
16:27
В Запорожье поймали педофила, работавшего в милиции: фото и видео
16:07
В Днепр прибыл борт с молодыми бойцами, ранеными на Донбассе
15:57
Вовка, ты смешон: в сети ярко отреагировали на подписание Путиным нового закона по допингу
15:55
Как в Одессе почтили память погибших 2 мая: фото с Куликового поля и Греческой улицы
15:48
Метод Путина: известный журналист пояснил, чем опасны для Украины протесты в Венесуэле
15:31
Вы меня простите, но… Полякова резко высказалась о внешности Ким Кардашьян
15:25
​Как недорого отдохнуть в Европе: советы от украинской путешественницы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Вовка, ты смешон: в сети ярко отреагировали на подписание Путиным нового закона по допингу

четверг, 02 мая 2019, 15:57
переглянути новину українською

На днях президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня санкций за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сказано на портале правовой информации РФ.

В соответствии с подписанным документом, за умышленное использование запрещенных препаратов или попытку это сделать спортсменам грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. За распространение допинга предусматриваются штрафные санкции в размере от 40 тысяч до 80 тысяч рублей.

Такие суммы несколько удивили российских пользователей сети интернет. Вот как они прокомментировали такое наказание: "Какие огромные штрафы", "Просто бешеные деньги", "Бред, недельная зарплата спортсмена. Вот если бы на 5 годовых, то все поняли бы? А так Вовка ты смешон", "Лучше бы Путин вернул конфискацию за хищения из бюджета. Зачем он её отменил?", "2 000 000 рублей штрафа было бы более реальным наказанием".

Напомним, в связи с обвинениями в поддержке допинга на государственном уровне многие российские спортсмены не были допущены на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Для этих атлетов российская власть организовала внутренние соревнования, где призовые соответствовали денежному вознаграждению за медали на Олимпиаде. Так, победитель получал 4 миллиона рублей, серебряный призер - 2,5 миллиона рублей, бронзовый призер - 1,7 миллиона рублей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России спортсменки устроили кровавую драку после соревнований.

Новости

2 мая

16:50
"Игра престолов": что известно о 4 серии 8 сезона
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Арсенал - Валенсия Онлайн-трансляция матча

Барселона - Ливерпуль - 3-0: Хроника матча, видео голов

Тоттенхэм Хотспур - Аякс - 0-1 Хроника матча, видео гола

Львов - Динамо - 0:1 Хроника матча, видео гола

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: