Вовка, ты смешон: в сети ярко отреагировали на подписание Путиным нового закона по допингу

На днях президент России Владимир Путин подписал закон о расширении перечня санкций за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сказано на портале правовой информации РФ.

В соответствии с подписанным документом, за умышленное использование запрещенных препаратов или попытку это сделать спортсменам грозит штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. За распространение допинга предусматриваются штрафные санкции в размере от 40 тысяч до 80 тысяч рублей.

Такие суммы несколько удивили российских пользователей сети интернет. Вот как они прокомментировали такое наказание: "Какие огромные штрафы", "Просто бешеные деньги", "Бред, недельная зарплата спортсмена. Вот если бы на 5 годовых, то все поняли бы? А так Вовка ты смешон", "Лучше бы Путин вернул конфискацию за хищения из бюджета. Зачем он её отменил?", "2 000 000 рублей штрафа было бы более реальным наказанием".

Напомним, в связи с обвинениями в поддержке допинга на государственном уровне многие российские спортсмены не были допущены на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Для этих атлетов российская власть организовала внутренние соревнования, где призовые соответствовали денежному вознаграждению за медали на Олимпиаде. Так, победитель получал 4 миллиона рублей, серебряный призер - 2,5 миллиона рублей, бронзовый призер - 1,7 миллиона рублей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России спортсменки устроили кровавую драку после соревнований.