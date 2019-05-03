Болельщики требуют от УЕФА дисквалификации Месси: опубликовано видео

После первого матча с "Барселоной" в 1/2 финала Лиги чемпионов болельщики английского "Ливерпуля" создали петицию с требованием дисквалифицировать форварда каталонского клуба Лионеля Месси.

По мнению фанатов, аргентинский нападающий соперников должен быть отстранен от ответной игры команд за его действия в одном из эпизодов первой встречи, когда он рукой пытался нанести удар по лицу полузащитнику англичан Фабиньо. Петиция пользуется не малой популярностью у фанатов, которые требуют от УЕФА рассмотреть ее и дисквалифицировать футболиста.

Напомним, в первом матче "Барселона" разгромила "Ливерпуль" со счетом 3:0. Месси отметился в игре дублем.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легенда футбола объявил о дате завершения карьеры.