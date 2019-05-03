Дело Мораеса продолжается: появились новые скандальные подробности

Дело о натурализации бразильского форварда Жуниора Мораеса получило новый поворот.

Об этом сообщает Tribuna.com.

Решение, принятое УЕФА по данному делу, не устроило Федерацию футбола Люксембурга (ФФЛ). Ее президент Пол Филипп уже заявил, что его организация готовит апелляцию.

"Шансы на то, что вердикт будет вынесен в нашу пользу, очень малы, но мы все равно будем апеллировать", - сказал Филипп.

Согласно регламенту, в течение пяти дней ФФЛ должна дать аргументированный ответ УЕФА на подаваемый протест. После этого, если представленные доводы будут приняты, в течение трех дней Федерация футбола Люксембурга должна будет подать апелляцию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что УЕФА объявил итоговое решение по делу о скандальной натурализации Мораеса.