УЕФА объявил итоговое решение по делу о скандальной натурализации Мораеса

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) УЕФА огласил итоговое решение по делу о скандальной натурализацией Федерацией футбола Украины (ФФУ) бразильского форварда Жуниора Мораеса.

Об этом сообщает sport.ua.

В четверг, 2 мая, КДК УЕФА, выслушав аргументы сторон, взял время на обсуждение полученной информации и вынесение итогового решения по делу. А уже сегодня президент ФФУ Андрей Павелко сообщил, что нарушений в процессе натурализации бразильца не было обнаружено. Таким образом, Мораес сможет и дальше выступать за сборную Украины. Очки сниматься с нашей национальной командой, которые она набрала в отборе к Евро-2020, тоже сниматься не будут.

Напомним, дело по натурализации Мораеса было рассмотрено после поданных протестов Федерациями футбола Люксембурга и Португалии. Нашей сборной требовали засчитать технические поражения в играх с этими командами, в которых принимал участие Мораес, а подопечные Андрея Шевченко набрали 4 очка.

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