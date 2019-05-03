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Лидер "Динамо" перенес сложнейшую операцию: опубликовано фото

пятница, 03 мая 2019, 19:11
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Один из лидеров киевского "Динамо" Беньямин Вербич успешно перенес операцию на ноге.

Как известно, 25-летний футболист повредил голеностоп в недавней встрече чемпионата Украины против донецкого "Шахтера".

Об успешной операции Вербич сообщил на своей странице в Instagram.

"Операция удалась и уже скоро буду на поле", - написал он.

При этом в киевском клубе пока отказываются давать какие-либо прогнозы на возможные сроки восстановления футболиста.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный российский тренер Валерий Газзаев, работавший с киевским "Динамо" в период с 2009 по 2010 год, в очередной раз высказался о возможном создании объединенного чемпионата России и Украины.

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